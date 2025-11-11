Logo Epoch Times

Genf

Blauer Diamant für mehr als 25 Millionen Dollar versteigert

Ein leuchtendblauer Diamant ist in Genf für mehr als 25 Millionen Dollar (knapp 22 Millionen Euro) versteigert worden. Der „Mellon Blue“ gehörte jahrzehntelang der US-Gartenbauarchitektin, Kunstsammlerin und Philanthropin Rachel „Bunny“ Lambert Mellon.

Blieb bei der Auktion etwas unter dem Schätzpreis: Der blaue Mellon-Diamant.

Ein leuchtendblauer Diamant ist in Genf für mehr als 25 Millionen Dollar (knapp 22 Millionen Euro) versteigert worden. Der in einen schlangenförmigen Ring gefasste „Mellon Blue“ erreichte damit den zuvor festgelegten Schätzwert von zwischen 20 und 30 Millionen Dollar, wie das Auktionshaus Christie’s am Dienstagabend mitteilte.
Der 9,51 Karat schwere Stein gehört zu den „schönsten farbigen Diamanten, die bisher je zur Auktion angeboten wurden“, wie Christie’s-Schmuckdirektor Rahud Kadakia zuvor erklärt hatte.
Der Diamant gehörte jahrzehntelang der US-Gartenbauarchitektin, Kunstsammlerin und Philanthropin Rachel „Bunny“ Lambert Mellon, die 1961 im Auftrag von Präsident John F. Kennedy den berühmten Rosengarten des Weißen Hauses umgestaltet hatte.
Den bisher höchsten Preis, der jemals für einen blauen Diamanten gezahlt wurde, erreichte 2016 der „Oppenheimer Blue“: Er wurde bei Christie’s für 57,5 Millionen Dollar (heute knapp 50 Millionen Euro) versteigert.(afp/red)

