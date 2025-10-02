Angriff mit Auto und Messer: Mehrere Verletzte vor Synagoge in Manchester

Bei einem Angriff vor einer Synagoge in Manchester sind vier Menschen verletzt worden – „durch ein Fahrzeug und Messerstiche“. Das teilte die Polizei in der nordenglischen Stadt mit. Polizeibeamte hätten Schüsse abgegeben, der Tatverdächtige sei getroffen. Es blieb unklar, ob er getötet wurde.

Augenzeugenberichten zufolge lenkte der Angreifer ein Auto in eine Gruppe von Menschen, danach erfolgten die Messerangriffe.

Der Angriff erfolgte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, der traditionell mit Beten und Fasten begangen wird.

Die Polizei wurde um 9:31 Uhr Ortszeit (10:31 Uhr MESZ) gerufen. Rettungshelfer versorgten vier „Mitbürger mit Verletzungen“, erklärte die Polizei im Onlinedienst X. Bürgermeister Andy Burnham sagte dem Rundfunksender BBC, „die unmittelbare Gefahr scheint vorbei zu sein“. Es handle sich um einen ernsten Vorfall.

Starmer: „Furchtbar“

Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, er sei „entsetzt über den Angriff auf die Synagoge von Crumpsall“ im Norden Manchesters. „Die Tatsache, dass sich dies an Jom Kippur ereignet hat, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, macht es noch furchtbarer“, erklärte Starmer auf X.

Nach Angaben aus britischen Regierungskreisen wollte Starmer seine Teilnahme am Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Kopenhagen vorzeitig beenden und nach Großbritannien zurückkehren. (afp/red)