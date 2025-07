Attacke in ICE: Mann verletzt vier Menschen

In einem ICE auf dem Weg von Hamburg nach Wien hat ein Mann am Donnerstag vier Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei im niederbayerischen Straubing griff er kurz vor Straßkirchen mehrere Menschen mit gefährlichen Gegenständen an. Er wurde festgenommen.

Der mutmaßliche Angreifer ist laut Polizei ebenfalls unter den Verletzten. Derzeit gehe man von insgesamt fünf Verletzten aus, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Angriff: Hintergründe noch unklar

Vier Fahrgäste seien nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden, der Täter „dürfte etwas schwerer verletzt sein“, sagte der Sprecher. Er befinde sich in Gewahrsam der Polizei und werde ärztlich behandelt. In Lebensgefahr sei nach derzeitigem Stand niemand.

Die Hintergründe des Angriffs blieben zunächst unklar. Auch zur Tatwaffe wollte sich der Polizeisprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht näher äußern. Es seien aber vermutlich mehrere gefährliche Gegenstände eingesetzt worden, sagte er.

Der Zug sei mit etwa 500 Fahrgästen besetzt gewesen. Die Bahn erklärte, sie sei „entsetzt über den gewalttätigen Angriff“. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bahnstrecke wurde vorläufig gesperrt. (dpa/afp/red)