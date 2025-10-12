Logo Epoch Times

Opfer aus Reichenbach

Betrüger erbeuten fast 130.000 Euro durch Telefon-Trick

Eine 60-Jährige aus Sachsen vertraute den angeblichen Mitarbeitern ihrer Hausbank. Am Ende erbeuteten Telefonbetrüger ihr Vermögen.

Immer wieder fallen Menschen auf Kriminelle am Telefon herein. (Symbolbild)

Foto: Roland Weihrauch/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Telefonbetrüger haben eine 60-Jährige in Sachsen um fast 130.000 Euro gebracht. Die Frau aus Reichenbach wurde von einer Anrufern getäuscht, die sich als Beschäftigte ihrer Hausbank ausgaben, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Diese behaupteten, dass es auf ihrem Konto zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Das Opfer folgte Anweisungen im Bereich des Online-Bankings und gab außerdem sensible Daten weiter.
Nach Polizeiangaben ermöglichte diese Informationen den Tätern einen Fernzugriff auf den Computer der Frau. Sie erbeuteten letztlich 128.000 Euro. Demnach kontaktierten die Betrüger die Frau in der vergangenen Woche mehrfach. Anfängliche Zweifel des Opfers zerstreuten sie, da die von ihnen verwendete Nummer mit der der Hausbank übereinzustimmen schien. (afp/red)

