Logo Epoch Times

vor 17 Minuten

Merz erwartet Aufklärung in Korruptionsaffäre - Telefonat mit Selenskyj

vor 34 Minuten

Nordische NATO-Staaten finanzieren jetzt US-Waffen für Ukraine

vor einer Stunde

Horror in Italien: Mutter tötet neunjährigen Sohn

vor 2 Stunden

Angeklagter in Klinik: VW-Dieselprozess verzögert

vor 2 Stunden

Jährliche Zählung: Wolfsvorkommen in Deutschland stabil

vor 2 Stunden

Vor zehn Jahren: 130 Menschen bei Anschlägen in Paris getötet

vor 3 Stunden

Vier Tote: Italienischer Bürgermeister wegen Turm-Einsturz verurteilt

vor 3 Stunden

Temu, Shein, Amazon: EU plant Zoll auch auf Pakete unter 150 Euro

vor 3 Stunden

Brasilianischer Indigenen-Anführer Raoni will Lula „Standpauke“ halten

vor 3 Stunden

Islamistische Propaganda: Durchsuchungen in zwölf Bundesländern

Logo Epoch Times
Die Ermittlungen dauern an

Brand in Jagdschloss von Thurn und Taxis - Polizei hat erste Ergebnisse

Ein Jagdschloss der Familie Thurn und Taxis geht in Flammen auf. Schnell wird Brandstiftung vermutet. Die Polizei kommt zu anderen Ermittlungsergebnissen.

top-article-image

Das ehemalige Jagdschloss der Familie Thurn und Taxis brannte vollständig ab.

Foto: Lars Haubner/News5/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Brand in einem früheren Jagdschloss der Familie Thurn und Taxis ist nicht absichtlich gelegt worden. Es gebe nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, teilte die Polizei mit.
Mögliche Ursachen würden weiter untersucht. Denkbar sind demnach eine fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt. Zunächst hatte die „Mittelbayerische Zeitung“ berichtet.
Mehr dazu

„Keine Zusammenhänge“ zwischen Bekennerschreiben und Brand

Das Jagdschloss in Altenthann im Landkreis Regensburg, das von einem Golfclub genutzt wurde, brannte Anfang Oktober nachts nieder und wurde vollständig zerstört. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.
Um die Ursache für den Brand hatte es in den vergangenen Wochen zahlreiche Spekulationen gegeben. Sogar der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte sich via „X“ eingeschaltet.
So war unter anderem ein angebliches Bekennerschreiben auf einem Internetportal aufgetaucht. Die Tat sei als Warnung an die „Großkapitalistin“ Gloria Fürstin von Thurn und Taxis zu verstehen, hieß es darin. Der Absender forderte unter anderem die Enteignung des deutschen Adels.
Wie die Polizei nun mitteilte, sind bislang „keine Zusammenhänge“ zwischen dem Bekennerschreiben und dem Brand erkennbar. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.