Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Sturmtief bringt Wind und Regen zum langen Wochenende

vor 14 Minuten

Managerin von Laura Dahlmeier: „Du fehlst!“

vor einer Stunde

Merz‘ Grundsatzrede: „Wagen wir einen neuen Aufbruch“

vor einer Stunde

Unionsfraktion will neues Gesetz zum Wehrdienst verschieben

vor 2 Stunden

US-Rapper „Diddy“ Combs bittet Richter vor Strafmaßverkündung um Gnade

vor 2 Stunden

FIFA stellt neuen Ball für die WM vor

vor 3 Stunden

Wie Deutschland im Anti-Drohnen-Kampf aufrüstet

vor 3 Stunden

Mutmaßliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Gericht weist Klage ab

vor 5 Stunden

Ins Nachbarland fahren, weil Fliegen dort billiger ist

vor 6 Stunden

Anschlag auf Synagoge löst Debatte über Antisemitismus aus

Logo Epoch Times
Orange

Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung am Brandenburger Tor.

top-article-image

Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation sprühten das Brandenburger Tor im September 2023 mit oranger Farbe an.

Foto: Paul Zinken/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das Brandenburger Tor in Berlin ist wieder mit Farbe beschmiert worden. Ein Objektschützer der Polizei bemerkte die orangefarbenen Schmierereien in der Nacht zu Freitag, wie die Polizei mitteilte. Sie nahm Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf.
Einer Polizeisprecherin zufolge wurden die Abkürzungen „BRD“ und „DDR“ an das Tor geschrieben, außerdem ein Euro-Zeichen aufgemalt. Zudem seien acht Kreise und ein Punkt gemalt worden.
Mehr dazu
Das Brandenburger Tor gilt als Wahrzeichen der Bundeshauptstadt und erinnert an die deutsche Teilung.
Bis zur Wiedervereinigung verlief in unmittelbarer Nähe des Denkmals die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.