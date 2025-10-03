Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert

Das Brandenburger Tor in Berlin ist wieder mit Farbe beschmiert worden. Ein Objektschützer der Polizei bemerkte die orangefarbenen Schmierereien in der Nacht zu Freitag, wie die Polizei mitteilte. Sie nahm Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf.

Einer Polizeisprecherin zufolge wurden die Abkürzungen „BRD“ und „DDR“ an das Tor geschrieben, außerdem ein Euro-Zeichen aufgemalt. Zudem seien acht Kreise und ein Punkt gemalt worden.

Das Brandenburger Tor gilt als Wahrzeichen der Bundeshauptstadt und erinnert an die deutsche Teilung.

Bis zur Wiedervereinigung verlief in unmittelbarer Nähe des Denkmals die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. (afp/red)