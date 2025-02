Brennende Leiche in Wald im nördlichen Rheinhessen – Polizei ermittelt

In einem Wald in Rheinland-Pfalz ist offenbar ein Mensch verbrannt. Wie die Polizei in Mainz mitteilte, bemerkten Spaziergänger am Samstagnachmittag einen Brand im Ober-Olmer Wald und riefen die Feuerwehr.

Diese fand vor Ort einen brennenden Leichnam. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zum Einsatz kam den Angaben zufolge auch ein Hubschrauber.

Ob es zu einem Gewaltverbrechen kam, war noch unklar. Dazu werde noch ermittelt, hieß es. Die Leiche war ebenfalls noch nicht identifiziert. Mit Ergebnissen von Untersuchungen und weiteren Ermittlungen sei im Laufe der nächsten Woche zu rechnen.

Der Ober-Olmer Wald ist ein beliebtes Naherholungsgebiet zwischen Mainz-Finthen, Wackernheim und Ober-Olm. (afp/red)