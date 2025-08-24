Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Lawrow: Westliche Staaten verhindern Friedensgespräche

vor einer Stunde

Messerstecherei am Berliner Stadtschloss: Sechs Verletzte im Krankenhaus

vor 2 Stunden

DIW-Chef Fratzscher: Deutschland schafft es nur mit Steuererhöhungen

vor 2 Stunden

Deutsche Feuerwehr jetzt in Nordspanien im Einsatz

vor 2 Stunden

Private Erfinder bei Patentanmeldungen auf dem Rückzug

vor 3 Stunden

Vor dem „Herbst der Reformen“ knirscht es in der Koalition

vor 3 Stunden

Freiwillig oder Pflicht? Der neue Wehrdienst kommt: Was Bürger wissen sollten

vor 4 Stunden

Nach tödlichen Schüssen in Menden: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

vor 6 Stunden

Entführungsvorwurf: Auf „einige Worte“ von Christina Block folgen viele Fragen

vor 6 Stunden

Wie gut ist Deutschland auf eine militärische Konfrontation vorbereitet?

Logo Epoch Times
Straßenbahn

Dresden: 21-jähriger US-Bürger mit Messer verletzt

Ein junger Mann aus der USA will Frauen in einer Straßenbahn schützen und wird danach selbst zum Opfer. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

top-article-image

In Dresden hat ein Mann einen anderen mit einem Messer in einer Straßenbahn verletzt (Symbolbild).

Foto: Jan Woitas/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einer Messerattacke in einer Straßenbahn in Dresden ist ein aus den USA stammender Mann verletzt worden. Der 21-Jährige sei dazwischen gegangen, als aus einer Gruppe heraus zwei Männer die Frauen in der Straßenbahn belästigt haben, teilte die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt am Sonntag mit.
Bei der anschließenden Auseinandersetzung sei er durch einen der Täter mit dem Messer verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Die zwei Tatverdächtigen seien zunächst geflüchtet. Einen der beiden – einen 21 Jahre alten Syrer – konnte die Polizei in der Nähe fassen. Gegen ihn und den zweiten, noch nicht gefassten Mann, seien Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Die Polizei rief insbesondere die zahlreichen Fahrgäste der Straßenbahn zu Zeugenaussagen auf.
Laut Polizeibericht geschah die Tat in der Nacht zum Sonntag an einer Haltestelle. Zunächst hätten zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt. Der 21-Jährige sei dazwischengegangen und daraufhin von einem der beiden Täter attackiert worden. Danach flüchteten sie. (dpa/afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.