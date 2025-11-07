Drogen in Gefängnis in Baden-Württemberg: Ermittlungen gegen JVA-Mitarbeiter

Staatsanwaltschaft und Polizei in Ravensburg haben einen Drogenring in der Justizvollzugsanstalt (JVA) der baden-württembergischen Stadt ausgehoben. Insgesamt gebe es 19 Tatverdächtige, darunter auch drei Mitarbeiter der JVA, teilten die Ermittler mit.

Gegen die vier Hauptverdächtigen – drei Männer und eine Frau – wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Während die Männer bereits im Gefängnis saßen, wurde die 29 Jahre alte Frau wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln neu inhaftiert. Ein fünfter Haftbefehl gegen einen Mitbeschuldigten sei unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Die Ermittler rückten ihren Angaben zufolge am Montag zu einer großangelegten Razzia in allen Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg an. Außerdem seien zwölf Wohnobjekte durchsucht worden. Bei der Razzia seien Kokain, Arzneimittel, Waffen und Bargeld beschlagnahmt worden, hieß es.

Die Ermittlungen laufen bereits seit dem Frühjahr. In deren Zuge sei festgestellt worden, dass die vier Hauptverdächtigen mit Rauschgift und Medikamenten handeln sollen. Die insgesamt 19 Tatverdächtigen sind im Alter von 18 bis 30 Jahren, die übrigen Verdächtigen sollen den Handel der Haupttäter unterstützt haben.(afp/red)