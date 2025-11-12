Logo Epoch Times

vor 43 Minuten

Spannungen mit den USA: Venezuela beginnt Großmanöver mit 200.000 Soldaten

vor einer Stunde

Weinproduktion erholt sich 2025 leicht

vor einer Stunde

Bandenkrieg Stuttgart: Über acht Jahre Jugendhaft für Mord in Bar

vor 2 Stunden

Wehrbeauftragter: Musterung als kostenfreien „Fitnesstest“ betrachten

vor 2 Stunden

Massiver Sonnensturm sorgt für Polarlichter bis nach Bayern

vor 2 Stunden

Unbewaffnet: Deutsche Polizisten in Palästinensergebieten im Einsatz

vor 2 Stunden

Weniger Zuwanderer: Zahl der Einschulungen sinkt

vor 3 Stunden

Jeder fünfte Selbstständige sieht seine Existenz bedroht

vor 3 Stunden

Inflation: Energiepreise sinken - Alltag bleibt spürbar teurer

vor 4 Stunden

Korruptionsskandal im Energiesektor: Ukrainischer Justizminister entlassen

Logo Epoch Times
Panama brachte den Schlepper auf

Drogenboot mit rund 13 Tonnen Kokain vor Panama abgefangen

Ungewöhnliche Route, 11.500 Päckchen Kokain im Gepäck: Bei Panama gelingt der größte Drogenfund seit rund 18 Jahren.

top-article-image

Die Behörden in Panama sprechen von einem der größten Drogenfunde im Land (Symbolbild).

Foto: Alejandro Bolivar/EFE/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Panamas Sicherheitskräfte haben im Pazifik ein Drogenboot mit rund 13,5 Tonnen Kokain abgefangen. Bei dem Einsatz in der Nähe der Insel San José wurden die zehn Insassen des Schleppers festgenommen, wie die für Luft- und Seeoperationen zuständige Behörde Senan mitteilte.
Der Fund gilt als die größte Drogen-Beschlagnahmung vor Panamas Küste seit 2007, als 19 Tonnen Kokain sichergestellt worden waren.

Ziel des Bootes ist unbekannt

Der Schlepper fuhr demnach auf einer ungewöhnlichen Seeroute in Richtung Norden – vermutlich mit einem Ziel in einem anderen mittelamerikanischen Land oder in Mexiko.
Die Besatzung habe versucht, auszuweichen und Widerstand zu leisten, teilten die Behörden mit. Die Drogen waren auf mehr als 11.500 Päckchen verteilt.
Zuletzt kam es vermehrt zu Aktivitäten gegen Drogenschmuggel vor den Küsten Lateinamerikas durch die US-Streitkräfte. In den vergangenen Wochen griff das US-Militär immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an. Dutzende Menschen kamen ums Leben (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.