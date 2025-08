Durch Schornsteinfeger aufgeflogen: Polizei hebt Cannabisplantage in Sachsen aus

Durch Schornsteinfegerarbeiten ist in Sachsen eine illegale Cannabisplantage mit hunderten Pflanzen aufgeflogen. Bei den Reinigungsarbeiten fielen am Freitag auf einem Hof in Niederau im Landkreis Meißen verschiedene Belüftungsanlagen sowie ein „deutlicher Drogengeruch“ auf, wie die Polizei in Dresden am Montag berichtete.

Die alarmierten Beamten fanden daraufhin bei einer Durchsuchung des Hofs in einer Lagerhalle eine Drogenplantage mit etwa 600 bis zu 1,80 Meter hohen Cannabispflanzen.

Weitere sechs Plantagen mit insgesamt etwa 850 Pflanzen wurden in weiteren Gebäuden des Dreiseitenhofs entdeckt. Zudem beschlagnahmten die Polizisten bereits geerntete Drogen. Die Masse der Cannabispflanzen füllte am Ende 150 Säcke.

Für den Abtransport des dazugehörigen Equipments war demnach ein Zwölf-Tonnen-Lkw nötig. Gegen die Mieter des Grundstückes wird nun wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt. (afp/red)