Schüsse auf offener Straße

Eilmeldung: Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen im NRW

Zwei Männer wurden in NRW von Schüssen getroffen – einer tot, einer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

Polizei (Archiv)

Bei Schüssen auf offener Straße im nordrhein-westfälischen Menden ist ein Mann getötet worden. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin in Hagen am Freitag sagte. Die Polizei fahndet nach einem 40-Jährigen.
Die tödlich getroffene Person sei trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Wie schwer die zweite getroffene Person verletzt wurde, war zunächst unklar.
Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt. (dpa/afp/red)

