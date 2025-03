Blaulicht Kind wohlauf den Eltern übergeben

Erfolgreicher Großeinsatz: Stundenlange Suche nach Zweijährigem in Baden-Württemberg

Ein zweieinhalbjähriger verschwand am Dienstagnachmittag nach dem Spielen auf dem elterlichen Grundstück in den Wald. Die Polizei fuhr ein Großaufgebot an Hilfskräften auf. Nachdem das Kind auf einer Wildkamera entdeckt wurde, fand man ihn schließlich gegen 23 Uhr am Wegesrand. Der Junge ist wohlauf.