Explosion in Oslo - Polizei vermutet Bandenkriminalität

Nach einer Explosion im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo geht die Polizei vorerst von Bandenkriminalität aus.

Die Einschätzung sei, dass es sich um eine Abrechnung Krimineller mit anderen Kriminellen handele, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur NTB zufolge. Für die Einwohner der Stadt gebe es derzeit keinen Grund zu Besorgnis.

Die Explosion ereignete sich am Dienstagabend in der Nähe der Oslo Met, einer Hochschule in der norwegischen Hauptstadt, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe des Explosionsortes machte sie zudem einen Sprengsatz unschädlich, bei dem es sich anscheinend um eine Handgranate gehandelt habe. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Auch zwei Teenager festgenommen

Drei Verdächtige wurden festgenommen, darunter zwei 13-Jährige, wie NTB am Morgen unter Berufung auf die Rechtsvertretung der Teenager berichtete. Verletzt wurde niemand.

Von Augenzeugen gemachte Fotos, die von norwegischen Medien veröffentlicht wurden, zeigten eine an einem Fußgängerübergang liegende Granate. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um den später von der Polizei entschärften Sprengsatz. Die Polizei richtete eine Sperrzone ein und rief Anwohner auf, zu Hause zu bleiben, solange nach möglichen weiteren Sprengsätzen gesucht werde.

In Norwegen ist die Kriminalitätsrate gering. In den vergangenen Monaten griff auf das skandinavische Land allerdings die Gewalt zwischen kriminellen Banden im Nachbarland Schweden über. (afp/red)