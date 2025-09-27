Logo Epoch Times

vor 27 Minuten

„Von inländischen Terroristen belagert“ - Trump kündigt Militäreinsatz in Portland an

vor einer Stunde

Bayerische SPD hat wieder Doppelspitze

vor einer Stunde

Paralympics-Komitee hebt Sanktionen gegen Russland auf

vor 3 Stunden

Tausende in Berlin gegen Gazakrieg auf der Straße

vor 3 Stunden

Mysteriöse Drohnen von Deutschland bis Norwegen: Europa plant Schutzwall

vor 3 Stunden

„Bedrohung ist hoch“ - Deutschland verschärft Drohnen-Abwehr

vor 4 Stunden

Auch Ungarn stuft Antifa als Terrororganisation ein

vor 5 Stunden

Iran ruft Botschafter zurück: Was bedeuten die UN-Sanktionen für Iran?

vor 6 Stunden

Reporterlegende Georg Stefan Troller stirbt mit 103 Jahren

vor 7 Stunden

Nach Cyberangriff: „Krisenmodus“ am BER noch nicht beendet

Logo Epoch Times
Düsseldorf

Frau verletzt 17-Jährigen mit Messer in Bibliothek

In Düsseldorf greift eine Frau einen Jugendlichen mit einem Messer an. Er schwebt in Lebensgefahr. Die mutmaßliche Täterin ist inzwischen in einer psychiatrischen Klinik.

top-article-image

Rettungswagen. (Symbolbild).

Foto: Armin Weigel/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In der Düsseldorfer Zentralbibliothek hat eine Frau einen Jugendlichen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wie die Polizei mitteilte.
Die Frau war demnach am Samstagmorgen in der Bibliothek mit zwei 17-Jährigen in Streit geraten. Daraufhin habe sie einem der beiden mit einem Messer schwere Stichverletzungen zugefügt. Der zweite Jugendliche wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden ins Krankenhaus.
Noch stehe nicht fest, ob die mutmaßliche Täterin schuldfähig sei, so eine Sprecherin. Laut derzeitigen Erkenntnissen gehöre sie nicht der Drogen- und Obdachlosenszene an. Ein Teil der Bibliothek wurde abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.