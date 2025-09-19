Logo Epoch Times

Migration auf Balkanroute

Fünf Jahre und vier Monate Haft für Schleuser in bayerischem Traunstein

Das Schleusernetzwerk Al-Sarawi ist für einen Teil der Migrationsbewegung von Syrien nach Deutschland verantwortlich. Nun wurde ein Syrer in Bayern in diesem Zusammenhang verurteilt.

Dieses Urteil ist in Bayern gefallen (Symbolbild).

Das Landgericht im bayerischen Traunstein hat einen Schleuser zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Er wurde wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern in zehn Fällen verurteilt.
Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Außerdem soll der Mann 30.500 Euro Wertersatz für den erzielten Schleuserlohn zahlen. Das Urteil erging am Mittwoch.
Der 33 Jahre alte Syrer war dem Gericht zufolge Teil des international agierenden Schleusernetzwerks Al-Sarawi, das als für den Großteil der Schleusungen entlang der Balkanroute von Syrien bis nach Deutschland verantwortlich gilt.
Er habe vor allem als sogenannter Scoutfahrer Schleuserautos von der Slowakei bis hin zur ungarischen Grenze nach Deutschland begleitet, hieß es. (afp/red)

