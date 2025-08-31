Logo Epoch Times

Einkaufszentrum in Essen

Fünf Verletzte: Auto fährt auf Parkdeck in Essen in Familie

Auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in Essen verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Er erfasste eine Familie mit drei Kindern.

Der Rettungsdienst rückte aus (Symbolbild).

Foto: eka77/iStock

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Essen sind fünf Menschen verletzt worden. Auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums verlor der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ein Auto.
Dieses erfasste eine Familie mit drei Kindern, wie die Feuerwehr am späten Samstagabend mitteilte. Die Kinder gerieten unter das Fahrzeug.
Zwei von ihnen konnten sich befreien, das dritte Kind wurde eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Auto gegen weiteres Absacken und befreiten das eingeklemmte Kind.
Rettungskräfte untersuchten die Familie, wie es weiter hieß. Alle fünf Familienmitglieder kamen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (afp/red)

