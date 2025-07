München: Getöteter Mann in Wohnung gefunden – Leiche erst nach Tagen entdeckt

Ein 62-Jähriger ist in München tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Ermittlungen zufolge wurde der Mann getötet, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte.

Demnach wurde die Leiche des allein und zurückgezogen wohnenden Mannes am Montag vergangener Woche im Stadtteil Obermenzing entdeckt.

Die Auffindesituation habe gezeigt, dass er schon mehrere Tage tot gewesen sei, hieß es. Eine Obduktion ergab demnach, dass er getötet wurde.

Ermittlungen zufolge hatte der Mann auch eine Zweitwohnung im Stadtteil Milbertshofen, in der er sich regelmäßig aufhielt. Die Polizei bat um Hinweise zur Aufklärung der Gewalttat. (afp/red)