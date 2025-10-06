Haus stürzt ein - wohl mindestens eine Person unter Trümmern

Ein Wohnhaus ist in der Gemeinde Ubstadt-Weiher im Norden von Baden-Württemberg eingestürzt. Mutmaßlich sei mindestens ein Mensch unter den Trümmern, sagte ein Polizeisprecher.

Es gebe bislang allerdings keine Hinweise darauf, dass weitere Personen in dem Gebäude gewesen seien. Nach Angaben der Feuerwehr ist der verschüttete Mensch ansprechbar. Die Ursache für den Einsturz war zunächst unklar.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien unterwegs zur Unglücksstelle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch deren Drohnenstaffel sei gerufen worden, um sich mit Hilfe der Technik einen besseren Überblick verschaffen zu können.

Ubstadt-Weiher liegt im Landkreis Karlsruhe. Rund 13.400 Menschen lebten dort Stand Ende August. (dpa/red)