Lahn-Dill-Kreis in Hessen

Autofahrer fährt Polizisten an und wird durch Schüsse verletzt

In Hessen hat ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren. Er wurde daraufhin angeschossen. Beide sind schwer verletzt.

Der Rettungsdienst rückte aus (Symbolbild).

Foto: eka77/iStock

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Ein Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Hessen einen Polizisten angefahren und ist daraufhin angeschossen worden. Sowohl der Beamte als auch der Fahrer wurden bei dem Zwischenfall am Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei in Gießen mitteilte.
Demnach versuchte ein 29-jähriger Fahrzeuglenker bei Aßlar im Lahn-Dill-Kreis, sich einer Überprüfung durch eine Funkstreife zu entziehen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er mit seinem Auto auf einen Beamten zu und verletzte ihn bei der folgenden Kollision schwer.
Der Polizist schoss währenddessen auf den Fahrer, wodurch auch dieser schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am späten Mittwochabend weiter mitteilte, wurden beide in Krankenhäusern behandelt. Ermittlungen zu Hintergründen und Abläufen liefen, das Landeskriminalamt übernahm. (afp/red)

