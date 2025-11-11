Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Finnischer Ex-Präsident: Europäer sollten mit Putin reden

vor einer Stunde

Merz erhält Deutschlandfahne zum 70. Geburtstag vom Bundestag

vor einer Stunde

Vodafone Deutschland meldet erstmals wieder Umsatzplus

vor 2 Stunden

Streit um Liedtexte: Gema siegt vor Gericht gegen OpenAI

vor 2 Stunden

SPD-Chefin Midyatli tritt ab - Kämpfer wird Spitzenkandidat für Schleswig-Holstein

vor 2 Stunden

Bayern setzt auf Sparkurs: Keine Schulden, weniger Bürokratie, keine Direktzahlung

vor 3 Stunden

Todesliste und Kopfgeld auf Politiker? Festnahme in Dortmund

vor 3 Stunden

Darf Weihnachtsmarkt öffnen? Stadt wendet sich an Haseloff

vor 3 Stunden

Rostock: Mann nach 38 Messerstichen zu lebenslanger Haft verurteilt

vor 4 Stunden

EuGH-Urteil: Richtlinie zu Mindestlöhnen bleibt größtenteils bestehen

Logo Epoch Times
Europol-Ermittlungen

Illegales Drogenlabor in Niedersachsen - 130 Liter Amphetaminbase beschlagnahmt

Spezialkräfte der Polizei haben am Morgen in den Niederlanden sowie im Landkreis Wolfenbüttel Durchsuchungen durchgeführt. Neben dem Labor wurde auch eine große Drogenmenge gefunden.

top-article-image

Die Bande soll unter anderem Amphetamin-Drogen produziert haben. (Symbolbild)

Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei Durchsuchungen hat die Kriminalpolizei ein professionelles Labor zur Herstellung synthetischer Drogen ausgehoben. Die illegale Einrichtung befand sich im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel, wie die Polizei mitteilte.
Eine größtenteils niederländische Bande soll das Labor betrieben haben. Den Angaben nach fanden Ermittler in dem Zusammenhang jüngst zudem 130 Liter eines Vorproduktes für Amphetamin – das entspricht der gesamten 2024 in Deutschland beschlagnahmten Menge des Stoffes.
Mehr dazu

Razzien in Deutschland und den Niederlanden

Die Spezialkräfte entdeckten die derzeit stillgelegte Anlage am Morgen bei der Durchsuchung zahlreicher Gebäude. Den Angaben nach wurden zeitgleich Wohn – und Gewerbegebäude im Landkreis Wolfenbüttel und den Niederlanden durchsucht – genauer acht in Niedersachsen und neun in dem europäischen Nachbarland.
Die an der deutsch-niederländischen Grenze beschlagnahmten 130 Liter Amphetaminbase reichten den Angaben nach zur Herstellung von etwa 1,5 Millionen Einzeldrogen. Nach ersten Einschätzung sei der Stoff einen zweistelligen Millionenbetrag wert.
Die Beamten ermitteln seit Dezember 2024 gegen die internationalen Verdächtigen, unter anderem auch zusammen mit Europol. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.