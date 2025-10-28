Logo Epoch Times

Falsche Ausweise

Italiener mit 21 gefälschten Ausweisen an Flughafen Köln/Bonn gefasst

Ein 36-jähriger Italiener reiste am 25. Oktober aus Neapel ein – im Gepäck 21 gefälschte italienische Ausweise und Führerscheine. Das BKA nahm Kontakt mit den italienischen Behörden auf.

Falsche Ausweise oder Führerscheine gehören zu vielen Verbrechen (Symbolbild).

21 gefälschte italienische Ausweisdokumente haben Bundespolizisten bei einem Flugpassagier am Flughafen Köln/Bonn beschlagnahmt. Der 36-jährige italienische Staatsbürger landete zuvor mit einem Flug aus Neapel, wie die Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin mitteilte.
Kontrolliert wurde er nach einem Hinweis des Zolls. In seinem Gepäck stießen die Beamten auf die gefälschten Ausweise und Führerscheine.

Geldstrafe von 2.400 Euro

Der Vorfall ereignete sich am 25. Oktober. Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Weil der Verdacht besteht, dass er bereits in anderen Staaten unter falschen Identitäten agierte, nahmen sie über das Bundeskriminalamt außerdem Kontakt zu den italienischen Behörden auf.
Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen und inzwischen in einem sogenannten beschleunigten Verfahren verurteilt. Er erhielt demnach eine Geldstrafe von 2.400 Euro wegen Urkundenfälschung und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen. (afp/red)

