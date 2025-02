Köln: Mann nach Streit durch Schuss verletzt – Täter flüchtig

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Kölner Stadtteil Ehrenfeld ist ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Der 51-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der bislang unbekannte Schütze sei noch flüchtig. Die Polizei gehe aber nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus. Mittlerweile sei der Großteil der Beamten wieder abgezogen.

Nach bisherigen Ermittlungen war am Vormittag ein Streit zwischen den beiden Männern eskaliert, es fiel mindestens ein Schuss. Nach Angaben des Sprechers gab eine Zeugin an, sie habe unmittelbar danach gesehen, dass ein Mann mit einer Schusswaffe in ein Mehrfamilienhaus gelaufen sei.

SEK durchsucht Haus

Daraufhin riegelten Polizisten die Straße ab und umstellten das Gebäude. Nach Angaben eines dpa-Reporters trugen sie teilweise Maschinenpistolen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sei zur Unterstützung angefordert worden und habe das Haus durchsucht, den Flüchtigen jedoch nicht gefunden, sagte der Sprecher.

Daraufhin sei die Sperrung der Straße wieder aufgehoben worden. „Wir sichern nun Spuren und befragen Zeugen.“ Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien bislang unklar. Der 51-Jährige habe noch nicht befragt werden können. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. (dpa/red)