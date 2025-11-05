Lebenslang für Pfleger wegen Mordes an zehn Patienten

Das Aachener Landgericht hat einen Krankenpfleger wegen zehnfachen Mordes und 27-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er Patienten auf einer Palliativstation tödliche Injektionen verabreicht.

Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Freilassung nach 15 Jahren in der Regel ausgeschlossen. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Ursprünglich war der Pfleger wegen neun Morden und 34 Versuchen angeklagt, das Gericht sah nun eine weitere Tat als vollendete Tötung an.

Der Angeklagte hatte die Taten zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 in einer Klinik in Würselen bei Aachen begangen. Demnach verabreichte er schwer kranken Patienten eigenmächtig sedierende Medikamente, teils in Kombination mit Schmerzmitteln.

Der Angeklagte hatte die Taten bestritten

Motiv war laut Anklage, dass er die Patienten ruhigstellen wollte, um während seiner Nachtschichten möglichst wenig Arbeit zu haben. Der 44-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten. Er habe keine Medikamente mit dem Ziel verabreicht, Leben zu verkürzen, hatte er in dem seit März laufenden Prozess gesagt. Seine Verteidiger hatten einen Freispruch gefordert.

Möglicherweise hat der Pfleger noch mehr Taten begangen. Die Ermittler prüfen derzeit noch eine Reihe weiterer Verdachtsfälle aus seinen früheren Berufsjahren. Die Aachener Staatsanwaltschaft hat bereits angekündigt, dass sie wahrscheinlich eine weitere Anklage gegen den Mann erheben wird.

Staatsanwalt geht von weiteren Morden aus

Der Staatsanwalt ging nach Ende der Beweisaufnahme in seinem Plädoyer von 13 vollendeten Morden aus.

Als bislang größte Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte gilt ein Fall aus Niedersachsen: Der Ex-Pfleger Niels Högel wurde 2019 wegen 85 Morden zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Motiv für die Taten blieb unklar. (dpa/red)