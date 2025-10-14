Logo Epoch Times

Wehrdienst: SPD und Union zufrieden mit Kompromiss zum Wehrdienst

Beratungen von Trump und Selenskyj am Freitag in Washington

Google will in Indien größtes KI-Rechenzentrum außerhalb der USA bauen

Fünf Jahre Haft für Lieferung von Kriegswaffen und Waffenteilen in Köln

Lufthansa-Chef: E-Fuels gehören in Flugzeuge statt in Autos

Gesamtmetall-Präsident Wolf gibt Amt mit sofortiger Wirkung auf

Jugendschutz bei Instagram künftig wie bei Kinofilmen

Forsa: AfD liegt weiter vor Union - Merz mit neuem Tiefstwert

Aktivrente soll 168.000 Menschen zur Weiterarbeit über Rentenalter hinaus motivieren

EU-Millionenstrafe gegen Gucci, Chloé und Loewe

Güstrow

Leiche des verschwundenen Kindes gefunden: Polizei geht von Straftat aus

Im Fall der Kinderleiche in einem Wald bei Güstrow südlich von Rostock geht die Polizei von einer Gewalttat aus.

Polizei. (Archivbild)

Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der seit Freitag vermisste Achtjährige aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ist Opfer eines Verbrechens geworden. Ein Zeuge fand die Leiche des Jungen am Dienstag in einem Wald bei Güstrow, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Rostock mitteilten. Nach dem Stand der Ermittlungen sei „von einem Fremdverschulden auszugehen“.
Nach Angaben der Ermittler wurde das tote Kind am Dienstagvormittag von einem Zeugen in einem Waldstück bei Klein Upahl etwa zehn Kilometer südwestlich von Güstrow entdeckt. Die Kriminalpolizei übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Eine abschließende rechtsmedizinische Identifizierung stehe noch aus, hieß es. Es gab demnach aber keine Zweifel an der Identität der Leiche.
„Die Mutter des Vermissten wurde informiert und wird durch speziell geschultes medizinisches Personal betreut“, teilten die Ermittler mit. Nähere Angaben zum Ermittlungsstand, der Art des im Raum stehenden Verbrechens und möglichen Verdächtigen machten sie zunächst nicht. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen“, hieß es in einer ersten Mitteilung der Behörden lediglich.
Der Junge war seit Freitagnachmittag vermisst worden. Er hatte nach früheren Polizeiangaben abgesprochen sein Zuhause verlassen, war aber nicht wie verabredeten Zeit zurückgekehrt. Seit Samstag lief in der Region eine großangelegte Suchaktion mit zahlreichen Einsatzkräften, Spürhunden, Drohnen und Hubschraubern. Durchsucht wurden neben Waldgebieten unter anderem leerstehende Häuser, verlassene Industrieanlagen und Gewässer.
Parallel befragte die Polizei Anwohner und wertete Kameraaufnahmen aus dem Bereich des öffentlichen Nahverkehrs aus. Auch ein Hinweistelefon für Mitteilungen aus der Bevölkerung wurde geschaltet. Einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks vom Samstag zufolge sollen Suchhunde die Spur des vermissten Kinds bis zum Busbahnhof von Güstrow verfolgt und am Busbahnhof in Zehna wieder aufgenommen haben. Dort hätten sie die Spur später aber verloren. Zehna ist ein Nachbarort von Klein Upahl.
