Mann in 140 Metern Höhe tot in Windrad gefunden

Ein 40-Jähriger ist in Brandenburg tot in einem Windrad gefunden worden. Die Todesursache war zunächst unklar, wie die Polizei in Cottbus am Freitag mitteilte. Demnach entdeckte ein Kollege den leblosen Arbeiter am Donnerstagabend im Innern der Anlage in Spremberg. Der 40-Jährige befand sich in einer Kapsel in mehr als 140 Metern Höhe.

Aus diesem Grund wurden spezialisierte Höhenretter zur Unterstützung gerufen. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Manns feststellen. Ob ein gesundheitliches Problem oder ein Arbeitsunfall die Todesursache war, war zunächst nicht bekannt. (afp)