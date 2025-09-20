Logo Epoch Times

Zeugen gesucht

Mann in Ludwigshafen erschossen - Suche nach Täter läuft

In der Nacht fallen Schüsse, ein 26-Jähriger stirbt. Nun wird nach dem Täter gefahndet, viele Fragen sind noch offen.

top-article-image

Polizeiauto. (Archiv).

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
In der Nacht auf Samstag ist ein Mann in Ludwigshafen erschossen worden. Die Polizei in Ludwigshafen sprach von mehreren Schüssen im Stadtteil Maudach. Die Leiche des 26-Jährigen wurde demnach auf einer Straße gefunden.
Die Polizei nahm zunächst einen 23-Jährigen in Obhut. Dieser sei auf einer Polizeidienststelle befragt worden, es habe sich aber kein Tatverdacht erhärtet. Die Suche nach dem Täter läuft laut Polizei auf Hochtouren.
Die genauen Umstände und Hintergrund der Tat waren zunächst noch nicht bekannt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Die Tat soll sich gegen ein Uhr ereignet haben. (dpa/red)

