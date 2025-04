Drei Tote im Westerwald gefunden – Zwei männliche und ein weibliches Opfer

Drei Menschen sind in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. Am Morgen ist die Lage in dem kleinen Ort unklar.

Unter den Todesopfern in Weitefeld im Westerwald sind zwei männlich und eines weiblich. Das sagte ein Polizeisprecher.

Es deute vieles darauf hin, dass es sich um eine Tat im Kontext eines familiären Umfeldes handele. Auf die Frage, ob eines der männlichen Opfer minderjährig sei, sagte er nur: „Wir können es nicht ausschließen.“

Für ein Motiv im familiären Umfeld spreche neben der frühen Uhrzeit auch der Tatort – ein Einfamilienhaus, erläuterte der Sprecher. Die Polizei sei gegen 3:45 Uhr am Sonntagmorgen mit einem Notruf informiert worden.

Als die Beamten eintrafen, sei eine Person, wohl ein Mann, zu Fuß geflohen. Nach unbestätigten Hinweisen könnten Schuss- oder Stichwaffen bei der Tat eingesetzt worden sein. Eine Polizeisprecherin sagte zu dem Notruf: „Es war eine schreiende Person.“

Was wir wissen

– Die drei Toten wurden alle auf einem „Wohnanwesen“ in Weitefeld im Kreis Altenkirchen gefunden.

– Die Polizei geht von einem Kapitaldelikt aus.

– Das Verbrechen soll sich in den frühen Morgenstunden ereignet haben.

– Der Täter sind auf der Flucht, die Polizei suchte nach einer Person.

– Die Polizei bittet die Menschen in der Region darum, keine Anhalter mitzunehmen. Es bestehe aber keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung.

– Die Polizei ist am Morgen, auch mehrere Stunden nach dem Verbrechen, nach eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort.

– Die Beamten sperrten den Ort Weitefeld ab, an den Ortseingängen wurden Streifenwagen postiert. Jedes Auto, das hinein- oder hinausfahren wolle, werde kontrolliert, sagte ein dpa-Reporter.

– Es sind Polizisten mit Schutzhelmen und Maschinenpistolen im Einsatz, ein Hubschrauber ist in der Luft unterwegs. Ein direkter Anwohner berichtete, er habe kurz nach 6 Uhr einen Hubschrauber über seiner Straße fliegen sehen.

– Die Gemeinde Weitefeld liegt im Westerwald im Landkreis Altenkirchen. Knapp 2.300 Menschen leben dort in den beiden Ortsteilen. Sie gilt als älteste Gemeinde im Kreisgebiet. Der Ortsname wurde erstmals 848 urkundlich erwähnt.

Was wir nicht wissen

– Details zu den Opfern sind nicht bekannt, auch nicht in welchem Verhältnis die drei Toten zueinander standen.

– Wie die drei Menschen genau ums Leben kamen, ist nicht bekannt.

– Ob die Ermittler von einem oder mehreren Tätern ausgehen, ist derzeit unklar.

– Welches Motiv der oder die Täter hatte, ist ebenfalls völlig unklar.

Anwohner: „Es ist kaum zu glauben“

„Es ist kaum zu glauben, es ist furchtbar und schrecklich“, sagte ein 43 Jahre alter Dorfbewohner, der am Vormittag mit seinem Hund unterwegs war. Auch er berichtete von einem Hubschrauber in den frühen Morgenstunden. Im Ort herrsche eine Art Ausgangssperre. (dpa/red)