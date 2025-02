Mehrere Menschen bei Messerattacke in Dublin verletzt – Mann festgenommen

Nach einer Messerattacke mit mehreren Verletzten ist in der irischen Hauptstadt Dublin am Sonntag örtlichen Medienberichten zufolge ein Mann festgenommen worden. Die Polizei teilte mit, nach einem „schwerwiegenden Vorfall“ sei der Festgenommene „in einer Polizeiwache im Norden der Stadt in Gewahrsam“. „Es besteht kein Risiko mehr für die Bevölkerung“, erklärte die Polizei.

Den Berichten zufolge gab es ein hohes Polizeiaufgebot und zahlreiche Rettungswagen am Tatort im Stadtteil Stoneybatter. Der Angreifer attackierte seine Opfer offenbar willkürlich.

Die Zeitung „The Irish Times“ berichtete, der Tatverdächtige habe ein normales Haushaltsmesser verwendet und „bis zu vier Menschen“ verletzt. Mindestens ein Opfer sein angegriffen worden, als es in seinem Hauseingang stand, berichtete die Zeitung. Die Polizei gehe derzeit nicht von einer Terrortat aus, hieß es weiter. Offenbar schwebe keines der Opfer in Lebensgefahr. (afp/red)