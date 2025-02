Bremen: Messerattacke auf Bundespolizisten – Angreifer niedergeschossen

Bei einer Messerattacke auf Bundespolizisten vor dem Bremer Hauptbahnhof ist in der Nacht zum Donnerstag der Angreifer niedergeschossen worden. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, griff ein 38-Jähriger bei einem Einsatz auf dem Bahnhofsplatz gegen 03.30 Uhr Bundespolizisten mit einem Messer an. Ein Beamter schoss auf den Mann und verletzt ihn schwer. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Bremer Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein. Mögliche Zeugen wurden gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

(afp/red)