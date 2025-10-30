Logo Epoch Times

vor 35 Minuten

Merz von Erdogan mit militärischen Ehren empfangen

vor 2 Stunden

Nach Drogenfund in Nauen: „Sehen unglaubliche Mengen“

vor 2 Stunden

Sechs Jahre Haft für russische Sabotagepläne in Deutschland

vor 2 Stunden

Minister: Bisher keine bundesweite Stallpflicht wegen Vogelgrippe

vor 3 Stunden

BIP: Wirtschaft stagniert - Nachfrage nach neuen Mitarbeitern gering

vor 3 Stunden

Autofahrer fährt Polizisten an und wird durch Schüsse verletzt

vor 4 Stunden

Arbeitgeber werfen SPD „politische Wichtigtuerei“ vor

vor 4 Stunden

Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisse

vor 4 Stunden

Fünf weitere Festnahmen beim Louvre-Diebstahl

vor 5 Stunden

Trump nach Treffen mit Xi: Vereinbarung zu Seltenen Erden, Ukraine-Krieg und Sojabohnen

Logo Epoch Times

Messerattacke auf Kitakinder in Aschaffenburg: Beschuldigter muss in Psychiatrie

Das Landgericht hat entschieden: Der Täter von Aschaffenburg muss dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung.

top-article-image

Der mutmaßliche Täter ist schuldunfähig.

Foto: Daniel Vogl/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach der tödlichen Messerattacke auf Kitakinder in Aschaffenburg muss der Beschuldigte dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das entschied das Landgericht in der bayerischen Stadt am Donnerstag.
Gegen den heute 28-jährigen Angreifer war in einem sogenannten Sicherungsverfahren verhandelt worden, er gilt aufgrund einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig.
Der Beschuldigte hatte  am 22. Januar in einem Park in Aschaffenburg eine Gruppe von Kitakindern angegriffen und einen zweijährigen Jungen sowie einen 41 Jahre alten Mann erstochen, der den Kindern helfen wollte. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Dabei handelte es sich um ein zweijähriges Mädchen, eine Erzieherin und einen weiteren Mann.
Mehr dazu
Die Folgen der Tat für die Hinterbliebenen und andere Betroffene seien „verheerend“, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Krebs während der Urteilsverkündung. Sie seien auch durch das nun beendete Verfahren nicht wieder gutzumachen.
Das Gericht habe getan, was es tun konnte und den „hochgefährlichen Beschuldigten“ durch die dauerhafte Unterbringung aus dem Verkehr gezogen. Es gebe kein Motiv, dieser sei psychisch krank. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.