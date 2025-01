Blaulicht Iraker angeklagt

München: Anklage gegen 40-jähriges IS-Mitglied erhoben

Ein 40-jährige Iraker ist in München wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeklagt wurden. Es soll seit 2016 der IS-Grenzpolizei angehört haben. Im Mai 2024 wurde er in Deutschland festgenommen.