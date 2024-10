Mutmaßlicher Anschlagsplan für US-Wahltag: Auch in Frankreich ein Afghane inhaftiert

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Anschlagsplan eines Afghanen am Tag der US-Präsidentschaftswahl hat die französische Polizei einen 22-jährigen Landsmann des Beschuldigten festgenommen. Der 22-jährige Afghane sei bereits am Dienstag im Südwesten Frankreichs gefasst worden, teilte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Es handele sich mutmaßlich um einen Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Der 22-Jährige soll den Angaben zufolge Verbindungen zu einem 27-jährigen Afghanen gehabt haben, der am Mittwoch im US-Bundesstaat Oklahoma festgenommen wurde. Dieser soll für den 5. November, an dem die US-Präsidentschaftswahl stattfindet, einen Anschlag in einem Stadion oder Einkaufszentrum geplant haben.

Aus mit dem Fall vertrauten Kreisen hieß es, die beiden Afghanen seien Brüder. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Angabe nicht.

Kontakt zum mutmaßlichen IS-Rekrutierer

Der Verdächtige in den USA hatte nach Angaben der US-Behörden über den Online-Dienst Telegram Kontakt mit einem Menschen, bei dem es sich nach Einschätzung der US-Bundespolizei FBI um einen Rekrutierer des IS handelt. Die US-Behörden alarmierten im Zuge der Ermittlungen ihre französischen Kollegen.

Dies habe zur Festnahme von insgesamt drei Verdächtigen im Alter zwischen 20 und 31 Jahren geführt, hieß es aus dem Umfeld der Ermittlungen in Frankreich. Die Festnahmen erfolgten demnach in Toulouse und Fronton im Südwesten des Landes. Während der Hauptverdächtige weiter in Untersuchungshaft ist, wurden die beiden anderen laut Staatsanwaltschaft freigelassen. (afp/red)