Neuverhandlung: Prozess um Tod der Studentin Hanna gestartet

War es Mord? Oder ein tragischer Unfall? Und saß ein Unschuldiger im Gefängnis? Am Landgericht Traunstein in Oberbayern wird der Prozess um den Tod der Studentin Hanna neu aufgerollt.

Das Gericht verhandelt – aus Platzgründen in den Räumen des Amtsgerichts Laufen – erneut gegen den jungen Mann, der 2024 wegen Mordes an Hanna verurteilt wurde. Inzwischen ist der Verurteilte wieder auf freiem Fuß.

Im Oktober 2022 war die 23 Jahre alte Medizinstudentin Hanna auf dem Heimweg von einer Partynacht in der Diskothek „Eiskeller“ in Aschau ums Leben gekommen. Sie ertrank im Bärbach.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der zur Tatzeit 20-Jährige die Studentin tötete. Er soll sie angegriffen, geschlagen und in den Bach gestoßen haben.

Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Hauptbelastungszeugen

Seine Verteidigerin Regina Rick geht von einem Unfall aus und erwartet in der Neuauflage des Prozesses einen Freispruch für ihren Mandanten. Sie hat ein sogenannten Opening Statement zum Beginn der Verhandlung angekündigt.

Ihr Mandant bestreite die Tat, sagte die Verteidigerin des 23-Jährigen am Montag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht im bayerischen Traunstein.

Dabei kritisierte sie das Gericht für die ursprüngliche Verurteilung von T. im ersten Prozess 2024. Der Vorsitzende Richter habe aus purer „Voreingenommenheit“ geurteilt, sagte sie und kritisierte auch die Staatsanwaltschaft scharf. Diese habe noch nach der erfolgreichen Revision erklärt, die Revision sei nur aus formalen Gründen erfolgreich gewesen. Das sei eine „absichtliche Irreführung der Öffentlichkeit“.

Der Angeklagte war 2024 in Traunstein wegen Mordes zu neun Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Foto: Lennart Preiss/dpa

Im ersten Prozess war der junge Mann wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Weil es inzwischen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Hauptbelastungszeugen gibt, wurde der junge Mann inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen.

26 Verhandlungstage hat das Gericht angesetzt, das Urteil könnte demnach kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember, fallen. (dpa/red)