Polizei erschießt Mann bei Festnahmeversuch in Nürnberg

Die Polizei hat in Nürnberg einen Mann bei einem Festnahmeversuch erschossen. Der Mann habe sich am Dienstag in seiner Wohnung gegen die Vollstreckung eines Haftbefehls zur Wehr gesetzt, teilten Beamte der bayerischen Stadt mit.

Ein Polizist habe dabei von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann vor Ort an seinen Verletzungen.

Gegen den 38-Jährigen sollte demnach ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vollstreckt werden. Die Polizisten trafen ihn gegen 8:15 Uhr in seiner Wohnung im Stadtteil Werderau an. Als sich der Mann gegen die Festnahme wehrte, schoss einer der Beamten.

Das bayerische Landeskriminalamt ermittelt, wie in solchen Fällen üblich, zum Schusswaffengebrauch. Die Kriminalpolizei sammelte Spuren am Tatort.

Eine offizielle Identifizierung des Manns stand noch aus. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. (afp/red)