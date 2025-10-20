Polizeieinsatz wegen Räumung in Berlin: Pyrotechnik gezündet

Bei einer Protestaktion gegen die Räumung eines teils besetzten Hauses in Berlin-Mitte ist die Polizei gegen den Einsatz von Pyrotechnik vorgegangen. Aus einzelnen Fenstern des Gebäudekomplexes in der Habersaathstraße sei Pyrotechnik geworfen oder geschossen worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Bei dem Großeinsatz nahe dem BND und dem Naturkundemuseum war die Polizei nach eigenen Angaben mit rund 130 Kräften vor Ort. 50 Beamte waren am Haus im Einsatz, weitere sicherten eine Demonstration und den Verkehr.

Versammlung gegen die Räumung

Rund 70 Menschen hätten bei einer Versammlung gegen die Räumung mitgemacht. Zwei Männer seien in Gewahrsam genommen worden, einer wegen eines strafbaren Aufrufs, einer wegen Widerstands, sagte der Polizeisprecher.

Der zweite Mann sei bereits wieder entlassen worden. Außerdem liefen in zwei Fällen Strafermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Ein Gerichtsvollzieher will nach Polizeiangaben mehrere gerichtliche Räumungsbeschlüsse vollstrecken. Die Polizei unterstützt ihn bei Bedarf. Dabei geht es um zwölf Wohnungen. Zwei Bewohner hätten das Gebäude bereits verlassen, sagte der Polizeisprecher.

Die Einsatzkräfte sollen auch den Schutz der Versammlung in unmittelbarer Nähe gewährleisten. Der Streit um den weitgehend leerstehenden Wohnblock in Berlin-Mitte schwelt seit mehreren Jahren. (dpa/red)