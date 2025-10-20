Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

Warnstreik bei Coca-Cola - bundesweite Aktionen sollen folgen

vor 11 Minuten

Messerangriff in Bremen: Maskierter ersticht Frau und verletzt Kind

vor 28 Minuten

Betagte Nonnen besetzen ihr Kloster in Österreich

vor einer Stunde

Schweizer Zementhersteller übernimmt Duisburger Xella-Konzern

vor einer Stunde

EU will Schiffe der russischen Schattenflotte kontrollieren dürfen

vor 2 Stunden

Chinas US-Unterhändler verliert Posten bei der WTO

vor 2 Stunden

Exporte von Eisen und Stahl sinken deutlich

vor 3 Stunden

Trump für Einfrieren des Ukraine-Frontverlaufs: „Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten“

vor 3 Stunden

Trump: Waffenruhe im Gazastreifen weiterhin in Kraft

vor 3 Stunden

Pistorius will weitere 15 F-35-Kampfjets in den USA bestellen

Logo Epoch Times
Es geht um zwölf Wohnungen

Polizeieinsatz wegen Räumung in Berlin: Pyrotechnik gezündet

In einem teilweise besetzten Haus in Berlin-Mitte stehen Räumungen an. Das wollen die Besetzer nicht hinnehmen. Zwei Männer wurden zeitweise festgenommen.

top-article-image

Dutzende Menschen wehren sich in Berlin-Mitte gegen die Räumung von teilweise besetzten Häusern.

Foto: Sven Kaeuler/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einer Protestaktion gegen die Räumung eines teils besetzten Hauses in Berlin-Mitte ist die Polizei gegen den Einsatz von Pyrotechnik vorgegangen. Aus einzelnen Fenstern des Gebäudekomplexes in der Habersaathstraße sei Pyrotechnik geworfen oder geschossen worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.
Bei dem Großeinsatz nahe dem BND und dem Naturkundemuseum war die Polizei nach eigenen Angaben mit rund 130 Kräften vor Ort. 50 Beamte waren am Haus im Einsatz, weitere sicherten eine Demonstration und den Verkehr.

Versammlung gegen die Räumung

Rund 70 Menschen hätten bei einer Versammlung gegen die Räumung mitgemacht. Zwei Männer seien in Gewahrsam genommen worden, einer wegen eines strafbaren Aufrufs, einer wegen Widerstands, sagte der Polizeisprecher.
Der zweite Mann sei bereits wieder entlassen worden. Außerdem liefen in zwei Fällen Strafermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.
Ein Gerichtsvollzieher will nach Polizeiangaben mehrere gerichtliche Räumungsbeschlüsse vollstrecken. Die Polizei unterstützt ihn bei Bedarf. Dabei geht es um zwölf Wohnungen. Zwei Bewohner hätten das Gebäude bereits verlassen, sagte der Polizeisprecher.
Die Einsatzkräfte sollen auch den Schutz der Versammlung in unmittelbarer Nähe gewährleisten. Der Streit um den weitgehend leerstehenden Wohnblock in Berlin-Mitte schwelt seit mehreren Jahren. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.