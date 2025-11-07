Propalästinensische Störer dringen in ZDF-Hauptstadtstudio ein

In Kürze:

Zwölfköpfige Aktivistengruppe besetzte Atrium des ZDF-Hauptstadtstudios

Lautstarker Protest gegen Gaza-Berichterstattung

Polizei entfernte Störer ohne Zwang anzuwenden

entfernte Störer ohne Zwang anzuwenden Im Anschluss Spontankundgebung vor dem Gebäude mit propalästinensischen Parolen

Das ZDF-Hauptstadtstudio „Unter den Linden“ hat es am Vormittag des 7. November 2025 mit ungebetenem Besuch zu tun bekommen: Eine Gruppe von Aktivisten war in das Atrium eingedrungen und hat dort lautstark demonstriert. Das bestätigte eine ZDF-Sprecherin auf Anfrage der Epoch Times.

„Gesprächsangebote eines Vertreters der Redaktion wurden über eine Stunde lang nicht angenommen, sondern mit Protestrufen übertönt“, erklärte die Sprecherin. „Dem Sicherheitspersonal des ZDF, das die Demonstranten zum Gehen aufgefordert hat, wurde nicht Folge geleistet. Die Polizei hat daher das Hausrecht des ZDF durchgesetzt und die Demonstranten aus dem Gebäude gebracht.“

Aktivist: „Nicht gekommen, um zu sprechen“

Ein Sprecher der Berliner Polizei teilte auf Anfrage der Epoch Times mit, dass die Aktion gegen 10:30 Uhr begonnen habe. Das Sicherheitspersonal des ZDF habe gegenüber den Beamten ausgesagt, die Aktivisten hätten auf Gesprächsangebote mit den Worten reagiert: „Wir sind nicht gekommen, um zu sprechen, sondern um zu stören“. Dann hätten sie weiter „Parolen propalästinensischer Natur“ skandiert.

Die Polizisten hätten alle zwölf Störer „ohne Zwangsmaßnahmen“ zum Mittelstreifen des Prachtboulevards hinausgeführt, so der Polizeisprecher. Die augenscheinlich noch relativ jungen Erwachsenen müssten nun mit einem Strafermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs rechnen.

Ein einminütiges „YouTube“-Video von „Focus“ zeigt, wie die Palästina-Anhänger aus dem Atrium wieder zurück auf Straße geführt werden.

Ein Teil der zwölfköpfigen propalästinensischen Störergruppe verlässt am 7. November 2025 das ZDF-Hauptstadtstudio. Foto: Bildschirmfoto/YouTube/Focus

Nach Auskunft des Polizeisprechers steht auch ein Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz im Raum. Denn auf der Straße vor dem ZDF-Studio hätten die Aktivisten eine Spontankundgebung ausgerufen. Auch diese hätte eigentlich im Vorfeld angemeldet werden müssen, erklärte der Sprecher. Bei der Kundgebung hätte sich eine 13. Person den Aktivisten angeschlossen, deren Personalien man aber nicht mehr aufgenommen habe.

Um 13:00 Uhr sei alles vorbei gewesen: Die Störer hätten sich vom Ort des Geschehens zurückgezogen.

Plakataufschrift: „Gaza ist auch eure Schuld“

Die zumeist mit schwarz-weißen oder rot-weißen Palitüchern ausgestatteten Störer beiderlei Geschlechts hatten Plakate mit Aufschriften wie „Gaza ist auch eure Schuld“ und „Täterland macht Tätermedien“ mit sich geführt.

Sie hatten auch ein orangefarbenes Gasballonbündel, an dem ein Lautsprecher befestigt war, an die Decke des Studio-Innenhofs schweben lassen. Nach Informationen von „NIUS“ sollen Kinderschreie aus dem Lautsprecher zu hören gewesen sein.

Wieder auf dem Boulevard, rollten die Aktivisten abermals ihre Plakate aus, riefen Parolen wie „Blut an euren Händen“ oder „Free Palestine“ und prangerten den aus ihrer Sicht „rassistischen Polizei- und Staatsgewalt in Deutschland“ an, wie Videos zeigen.

Auf einem Video des Onlineportals ist zu sehen, wie die Aktivisten den „Rücktritt der gesamten Redaktionsleitung“ und „die Einstellung der medialen Hetze“ durch das ZDF fordern.

„Focus“ zitierte eine Textpassage aus einem Flyer der Palästina-Anhänger mit den Worten:

„Statt deutsche Politiker:innen für ihre Mitschuld an Israels Völkermord verantwortlich zu halten, versuchen staatliche Medien durch Lüge, Hetze und Zensur Konsens für Kriegsverbrechen zu generieren.“

Das Flugblatt enthielt auch Informationsschnipsel wie „83% der Deutschen für Waffenembargo“ oder „Deutschland zweitgrößter Waffenlieferant Israels“.

Die Passanten nahmen von all dem offensichtlich kaum Notiz.

Beiträge in sozialen Netzwerken spekulierten, dass die Protestaktion auch damit zu tun haben könnte, dass das ZDF Ende Oktober die jahrelange Arbeit mit einem Produktionsunternehmen in Gaza beendet hatte. Zuvor war herausgekommen, dass einer der Mitarbeiter dieses Unternehmens Teil der Hamas gewesen war. Der fragliche Techniker und sein Sohn waren bei einem Angriff israelischer Streitkräfte ums Leben gekommen.