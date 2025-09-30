Logo Epoch Times

Im Münsterland

Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen - drei Verletzte

Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen hält ein Krankentransport wegen eines Notfalls mitten auf einem Bahnübergang. Ein herannahender Regionalzug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

top-article-image

Die rund 100 Fahrgäste des Regionalzugs blieben bei dem Vorfall unverletzt (Symbolbild).

Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Ein Regionalzug ist bei Ahaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen mit einem Krankenwagen kollidiert. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.
Wegen eines medizinischen Notfalls hatte ein Krankentransport demnach am Montagmorgen auf einem Bahnübergang gehalten. Daraufhin schlossen sich aktuellen Erkenntnissen zufolge die Schranken und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen.
Die drei Besatzungsmitglieder erlitten leichte Verletzungen. Zum Gesundheitszustand der transportierten Person konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.
Die rund 100 Fahrgäste des Zugs blieben unverletzt. Die Zugstrecke wurde gesperrt. (dpa/ks)

