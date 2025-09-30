Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen - drei Verletzte

Ein Regionalzug ist bei Ahaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen mit einem Krankenwagen kollidiert. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Wegen eines medizinischen Notfalls hatte ein Krankentransport demnach am Montagmorgen auf einem Bahnübergang gehalten. Daraufhin schlossen sich aktuellen Erkenntnissen zufolge die Schranken und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen.

Die drei Besatzungsmitglieder erlitten leichte Verletzungen. Zum Gesundheitszustand der transportierten Person konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die rund 100 Fahrgäste des Zugs blieben unverletzt. Die Zugstrecke wurde gesperrt. (dpa/ks)