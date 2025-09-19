Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

Telefonat mit Xi: Trump sieht Verhandlungen mit China „kurz vor einer Einigung“

vor 13 Minuten

Koffer mit Frauenleiche in Filderstadt - Verdächtiger in U-Haft

vor 26 Minuten

GDL-Chef Reiß wirft DB Schönung der Pünktlichkeitsstatistik vor

vor einer Stunde

Estland: Drei russische Kampfjets verletzten Luftraum

vor 2 Stunden

Linkspartei meldet Mitgliederrekord bei anhaltend starkem Zulauf

vor 2 Stunden

EU will mit neuen Sanktionen Druck auf Russland erhöhen - LNG-Verbot ab 2027

vor 3 Stunden

Kriminelle Vereinigung: Gesuchte Chinesin an Frankfurter Flughafen festgenommen

vor 3 Stunden

Türme der Kathedrale Notre-Dame wieder eröffnet: Macron als erster Besucher

vor 3 Stunden

Schleichendes Vergessen: Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland demenzkrank

vor 4 Stunden

Wadephul fliegt für einen Tag von New York nach Berlin

Logo Epoch Times
Ein 41-Jähriger identifiziert

Bremen: Reifen von mehr als 260 Autos zerstochen - Verdächtiger noch nicht gefasst

In Bremen hat die Polizei einen 41-jährigen Verdächtigen ermittelt, der Reifen an mehr als geparkten 260 Autos zerstochen haben soll. Der Verdächtige sei noch nicht gefasst worden, teilten die Beamten mit.

top-article-image

Parkende Autos in einer Straße (Archivbild).

Foto: über dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Bremen hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt, der Reifen an mehr als 260 Autos zerstochen haben soll. Der 41-Jährige sei identifiziert, aber noch nicht gefasst worden, teilten die Beamten am Freitag in der Hansestadt mit. Innensenator Ulrich Märuer (SPD) erklärte: „Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft auf Hochtouren.“
Nähere Angaben zu dem Verdächtigen und seiner mutmaßlichen Tatmotivation machten die Ermittler zunächst nicht. Er wurde demnach durch die Arbeit einer Sonderkommission identifiziert, die Tatortspuren, Hinweise aus der Bevölkerung und Videoaufnahmen auswertete. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im Stadtteil Neustadt wurde er nicht angetroffen, seither läuft die Fahndung.
Mehr dazu
Der Mann soll in mehreren Nächten in Folge die Reifen an mehr als 260 geparkten Autos in verschiedenen Bremer Stadtteilen zerstochen haben. Die Tatserie begann in der Nacht zum Dienstag. Attackiert wurden nach Angaben der Polizei diverse Automarken und Fahrzeugtypen, ein gezieltes Vorgehen war dabei nicht erkennbar.
Die Polizei richtete die Sonderkommission ein und verstärkte ihre Präsenz- und Streifentätigkeit. In der Nacht zum Freitag waren demnach dutzende Beamten zusätzlich unterwegs. Auch der Staatsschutz war in die Ermittlungen eingebunden. Nach Angaben von Mäurer trugen Hinweise aus der Bevölkerung „maßgeblich“ zur Identifizierung des Tatverdächtigen bei. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.