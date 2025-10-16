Rentner zu Tode geprügelt: Viereinhalb Jahre Jugendstrafe für 17-Jährigen aus Hagen

Fast drei Jahre nach einem tödlichen Angriff auf einen 80-Jährigen in Nordrhein-Westfalen ist ein 17-Jähriger zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden.

Das Landgericht Hagen sprach den zur Tatzeit 14-Jährigen der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Das Urteil in dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verfahren fiel demnach am Montag.

Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte gemeinsam mit zwei Mittätern an Silvester 2022/2023 in die Wohnung des Rentners eingedrungen. Dort schlug er mit einem Baseballschläger auf den Kopf des Manns, was zu einer Platzwunde an der Schläfe und großflächigen Schädelverletzungen führte.

Der 80-Jährige wurde aufgrund des Angriffs pflegebedürftig und starb rund ein Jahr später an den Folgen der Attacke. Der Jugendliche wurde erst im Februar 2025 festgenommen. Seitdem saß er in Untersuchungshaft. (afp/red)