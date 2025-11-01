Logo Epoch Times

Auto fährt vermutlich unbeabsichtigt in Fußgänger - drei Verletzte

In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Der Rettungsdienst sieht ein medizinisches Problem als mögliche Ursache an. Was bisher bekannt ist.

Ein Rettungshubschrauber flog zu dem Unfallort. (Symbolbild)

Foto: Bodo Schackow/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein Auto hat südöstlich von Reutlingen einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Zuvor hatte die Polizei bei dem Vorfall in Münsingen von mehreren Fußgängern gesprochen.
Der Fahrer des Autos habe nach Angaben des Rettungsdiensts vermutlich ein medizinisches Problem gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Das müsse aber noch ermittelt werden.

Anschlagsversuch schließt die Polizei derzeit aus

Nachdem der Fußgänger erfasst wurde, sei der Wagen noch gegen drei stehende Fahrzeuge geprallt. In einem davon erlitt eine Frau leichte Verletzungen.
Zudem wurde die Beifahrerin des mutmaßlichen Verursachers leicht verletzt. Die Ermittler gingen zunächst von drei Leichtverletzten aus.
Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Anschlagsgeschehen schließt die Polizei nach eigenen Angaben bislang aus. Weitere Details gibt es noch nicht. (dpa/red)

