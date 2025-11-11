Rostock: Mann nach 38 Messerstichen zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Landgericht Rostock hat einen 48-Jährigen wegen Mordes mit 38 Messerstichen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Opfer war ein Bekannter des Manns, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sagte.

Demnach sah die zuständige Kammer es am Montag als erwiesen an, dass der 48-Jährige den Mann im Dezember in seiner Wohnung im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel getötet hatte.

Als Mordmerkmal galt den Richtern die Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers. Das Urteil entsprach der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf drei Jahre Haft wegen Totschlags im minderschweren Fall plädiert. (afp/red)