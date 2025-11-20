Logo Epoch Times

Wintereinbruch

Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland

Wird es weiß im Flachland? So richtig wohl nicht. Die Menschen müssen sich dort auf nassen Schneefall einstellen. Wirklich winterlich bleibt es aber in den Bergen.

In der Nacht zu Donnerstag hat es in einigen Regionen weiter geschneit.

Foto: Gianni Gattus/dpa

Redaktion
Nach einem weißen Wochenstart vor allem in den Bergen kann es heute auch vielerorts im Flachland schneien. Vor allem ist mit Schneeregen zu rechnen.
Vom Hochrhein und den Alpen bis hin zur Ostsee sind nasse Schneeschauer und Schneeregen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Wirklich winterlich wird es demnach aber weiterhin vor allem im Bergland. Oberhalb von 300 bis 500 Metern ist durchweg mit Neuschnee zu rechnen. Im Hochschwarzwald sei sogar bis zu 20 Zentimeter neuer Schnee möglich, so der DWD.
Frostig wird es in den Morgenstunden vor allem im Süden vom Alpenrand bis nach Ostbayern – aber auch im Nordwesten Deutschlands müssen sich die Menschen mitunter auf Minusgrade einstellen. Bei frostigen Werten und mehr Schneematsch wird vor Glätte gewarnt.
In einigen Regionen wie dem Sauerland kommt es zu ersten Behinderungen bei der Bahn und im Straßenverkehr. (dpa/red)

