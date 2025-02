Schüsse auf Polizisten in Hamburg: Einsatzkräfte fassen 21-jährigen Verdächtigen

Nach einem Schusswechsel mit Zivilpolizisten in Hamburg haben Einsatzkräfte einen 21-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Er soll am Samstagabend an einem S-Bahnhof mit einer scharfen Waffe auf einen ihn verfolgenden Beamten geschossen haben, wie die Polizei in der Hansestadt am Sonntag mitteilte. Dieser erwiderte das Feuer. Polizist und Verdächtiger blieben unverletzt.

Laut Polizei waren die Zivilbeamten an der Haltestelle im Hamburger Süden auf eine mutmaßliche körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligen aufmerksam geworden.

Die Ermittlungen laufen

Als sie sich als Polizisten zu erkennen gaben und eingriffen, flüchteten die Männer. Einer von ihnen schoss. Der Schütze floh zunächst unerkannt weiter, wurde von Einsatzkräften im Rahmen einer Großfahndung allerdings später an einem anderen S-Bahnhof gestellt.

Der 21-jährige russische Staatsbürger ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei der Fahndung in der Nähe des Tatorts gefunden.

Eine Mordkommission ermittelt, Einzelheiten waren noch unklar. Dies gilt nach Angaben der Beamten auch für die Hintergründe der Auseinandersetzung, die die Zivilpolizisten an dem Bahnhof beobachteten. (afp/red)