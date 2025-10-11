Identität des Täters bislang unbekannt
Schüsse in Gießen: Täter zu Fuß auf der Flucht
In Gießen fallen Schüsse, es gibt Verletzte. Täter ist auf der Flucht.
Lesedauer: 1 Min.
Ein Unbekannter gibt auf dem Marktplatz in Gießen mehrere Schüsse ab. Vieles ist noch unklar.
Was wir wissen
- Die Tat: Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben.
- Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag auf dem Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.
- Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.
- Täter: Der Täter sei zu Fuß auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.
- Gefährdungslage: Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht.
Was wir nicht wissen
- Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters.
- Identität des Täters: Die Identität des Täters ist bislang unbekannt.
