Schüsse in Gießen: Tatverdächtiger gefasst

Ein Unbekannter gibt auf dem Marktplatz in Gießen mehrere Schüsse ab. Drei Menschen sind verletzt. Am Abend hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Vieles ist noch unklar.

Was wir wissen

Die Tat: Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben.

Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag in einem Sportwettengeschäft auf dem Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.

Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Die drei Opfer seien alle in dem Geschäft getroffen worden, in Lebensgefahr schwebt laut Polizei niemand.

Täter: Der Täter sei zu Fuß auf der Flucht. Am Abend wurde er von der Polizei gefasst. Die Ermittlungen dauern an.

Gefährdungslage: Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht.

Was wir nicht wissen