Dorsten: Schulbus prallt mit Autos zusammen - 22 Kinder unverletzt

Ein mit 22 Kindern besetzter Bus ist in Dorsten am nördlichen Rand des Ruhrgebiets mit zwei Autos kollidiert. Die Schüler im Alter von 10 bis 13 Jahren wurden vom Rettungsdienst untersucht, es seien aber alle mit dem Schrecken davongekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Busfahrer und die beiden Autofahrer kamen ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt wurden, war laut Polizei zunächst unklar.

Die Feuerwehr wurde zunächst wegen eines Massenanfalls an Verletzten alarmiert. „Die Lage war am Anfang sehr unübersichtlich“, sagte der Feuerwehrsprecher. Es seien Rettungswagen aus dem gesamten Kreis zu der Unfallstelle alarmiert worden.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Kinder seien anschließend von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt worden.

Ein Unfall-Aufnahmeteam der Polizei soll nun klären, wie genau es zu der Kollision zwischen den drei Fahrzeugen kam. (dpa/red)