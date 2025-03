Schusswechsel: Polizei schießt bewaffneten 45-Jährigen nieder

Bei einem Schusswechsel mit der Polizei ist im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis ein bewaffneter Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Der offenbar betrunkene 45-Jährige randalierte zuvor vor seiner Wohnung, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Limburg am Freitag mitteilten.

Deshalb alarmierte seine Lebensgefährtin die Polizei. Der bewaffnete 45-Jährige schoss dann mehrfach auf die eingetroffenen Beamten.

Daraufhin sei es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei gekommen, teilten die Ermittler weiter mit. Der Angreifer wurde schwer verletzt und kam nach einer Notoperation auf eine Intensivstation. Die Polizisten blieben ebenso wie die Frau unverletzt.

Laut den Angaben gibt es Hinweise, dass der Mann in der Vergangenheit bereits in psychiatrischer Behandlung war. Die Schusswaffe des 45-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauerten an. (afp)