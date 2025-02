Schwerin: 17-Jähriger bei Streit vor Einkaufszentrum getötet

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Einkaufszentrum in Schwerin ist ein 17-Jähriger tödlich mit einem Messer verletzt worden. Der bislang unbekannte Verdächtige konnte flüchten, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns am Mittwoch mitteilte. Die Hintergründe der Tat waren unklar.

Der Angriff ereignete sich am Dienstagabend in einem Ausgangsbereich des Schlossparkcenters. Den Ermittlungen zufolge geriet der 17-Jährige vor der Tat in eine Auseinandersetzung mit dem mutmaßlichen Täter. Im Verlauf des Streits soll der unbekannte Täter dem Jugendlichen mehrere Messerstiche zugefügt haben. Beide sollen einander gekannt haben. (afp/red)