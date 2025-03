Hessen: Sechsjähriger seit Dienstag vermisst und vermutlich in hilfloser Lage

Der in Weilburg vermisste sechsjährige Junge ist nach Einschätzung der Einsatzkräfte vermutlich in einer hilflosen Lage. Das autistisch veranlagte Kind sei räumlich nicht orientiert, sagte ein Polizeisprecher. Wer den Jungen sieht, sollte den Jungen nicht direkt ansprechen oder rufen, da er sehr schreckhaft sei, und stattdessen den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden. Im Tagesverlauf wird nach dem Jungen weiter mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften gesucht.

Die Polizei arbeitet dabei nach eigenen Angaben mit Verantwortlichen der Stadt Weilburg, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks zusammen.

Allein mehr als 100 Polizisten seien auf der Suche nach dem Kind, erklärten die Beamten. Zugleich setze man weiter auf die wichtige Hilfe der Bevölkerung.

Bei der am Dienstag angelaufenen Suche waren unter anderem ein Hubschrauber und ein Boot der Wasserschutzpolizei im Einsatz. Der Einsatz wurde am Mittwoch fortgesetzt, diesmal zusätzlich mit einer Pferdestaffel und wieder mit einem Hubschrauber.

Letzte Sichtung im Bereich des Bahnhofs

Demnach hatte der Junge am Dienstagmittag seine Schule in Weilburg verlassen. Er wurde danach noch zu Fuß im Bereich des Bahnhofs gesehen. Anschließend verlor sich seine Spur. Wie die Hessenschau berichtet, sei es möglich, dass er auch in einen Bus oder in eine Bahn eingestiegen sei. Dennoch konzentriere sich die Suche zunächst auf das Stadtgebiet.

Der Bürgermeister berichtet, dass der Sechsjährige sich möglicherweise versteckt. „Er reagiert sehr eigen auf Ansprachen“, so der Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU). „Er versteckt sich gerne – das könnte erklären, warum er bisher nicht gefunden wurde.“

Bereits im vergangenen Jahr war in Bremervörde ein sechsjähriger Junge, auch Autist, verschwunden. Die Polizei und viele Freiwillige suchten wochenlang nach dem Kind. Nach zwei Monaten wurde er tot aufgefunden. (afp/red)